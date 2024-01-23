Компания Biocad усомнилась в заинтересованности России в инновационных отечественных ЛП

Российская Biocad опубликовала в «Коммерсанте» открытое письмо, адресованное министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко. В нем компания попросила содействия во включении двух новых препаратов для лечения рассеянного склероза в перечни жизненно важных. Речь идет о дивозилимабе и сампэгинтерфероне бета-1а, над которыми ученые и клиницисты работали 10 лет.

До весны 2023 года, когда состоялась их регистрация, в стране не было ни одного оригинального лекарства отечественного производства для лечения данного заболевания. Компания надеялась, что препараты быстро попадут в лекарственные перечни, составляемые специальной комиссией Минздрава, которые гарантируют доступность для пациентов, однако этого не произошло.

Как уточнили в Biocad, комиссии проводятся до 10 числа второго месяца квартала, следующего за кварталом, в котором подана заявка на включение в перечни. Но заседание так и не состоялось. Из-за невнесения в перечни компания не может участвовать со своими препаратами в госзакупках.

В июне 2023 года Biocad обратилась за помощью в Правительство РФ, которое поручило Минздраву и ряду других органов государственной власти рассмотреть возможность оперативного включения препаратов в перечни. Минздрав ответил, что планирует рассмотреть вопрос на очередном заседании комиссии, «но ни одно из заседаний комиссии за второй, третий и четвертый кварталы 2023 года не было проведено», говорится в письме.

«Бездействие Минздрава привело к тому, что новые российские препараты остались недоступны для врачей и пациентов, хотя скоро пройдет год с их регистрации. <…> Перед нами встает резонный вопрос: а действительно ли стране необходимы российские инновационные препараты или проще остановиться на копировании иностранных молекул?» – вопрошают авторы обращения.

В письме также отмечается, что в декабре 2023 года подведомственным Минздраву России учреждением объявлен электронный аукцион на поставку лекарственного препарата с МНН окрелизумаб на 2024-2025 годы. Этот препарат применяется по тому же назначению, что и отечественный дивозилимаб, в то время как окрелизумаб лишь упаковывается в России. «Но деньги российских налогоплательщиков снова направятся иностранной компании. При этом возникают объективные риски неисполнения задачи по укреплению независимости от зарубежных поставщиков и увеличению доли отечественных лекарств, которую поставил президент», – пишет Biocad.

gxpnews