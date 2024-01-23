«Артген биотех» намерен создать лекарства от старости

Российская компания «Артген биотех» (ранее – Институт стволовых клеток человека, ИСКЧ) утвердила обновленную стратегию развития компании, включив в нее на 2024-2026 годы цели по расширению портфеля разработок и созданию производственной площадки для развития экосистемы компании.

В стратегию добавлены долгосрочная задача «создание лекарства от старости» (ориентация на возраст-ассоциированные заболевания) и две новые цели, реализация которых с 2024-2026 годов заложит фундамент для динамичного развития компании в последующие годы:

формирование портфеля из 10 новых препаратов-кандидатов для лечения генетических, возраст-зависимых, инфекционных и онкологических заболеваний;

создание производственной биотехнологической базы для компаний группы и внешних разработчиков с последующей возможностью расширения.

Эти цели дополнят ранее утвержденные, направленные на рост финансовых показателей в 2024-2026 годах. Речь о развитии уже зарегистрированных разработок или тех разработок на продвинутых стадиях, которые близки к получению регистрационного удостоверения:

расширение рынков и географии присутствия сервисов компаний (Гемабанк, Genetico, Репробанк), а также разработок на рынке: препарата «Неоваскулген» и изделий компании «Гистографт»;

вывод на рынок разработок продвинутых стадий и получение РУ: по вакцинам («Бетувакс-Ков-2», «Тетрафлюбет», «Комби 5V») и линейки изделий ген-активированных матриксов «Гистографт».

«Экосистема компании акселерирует биотех-стартапы и помогает компаниям группы развивать препараты от идеи до прототипа препарата и его последующей коммерциализации. „Артген биотех” планирует поддержать до 30 ранних разработок инновационных препаратов от дизайна молекул до подтверждения концепции на животных моделях. Из них к 2026 году планируется получить 10 препаратов-кандидатов для последующего вывода на рынок пяти-шести препаратов, среди которых ожидается от одного до трех препаратов-блокбастеров», – сказал директор Сергей Масюк.

Новые разработки будут направлены на лечение и профилактику таких заболеваний, как:

генетические (гемофилии, мышечные дистрофии, спинальная мышечная атрофия, кардиомиопатии и др.);

возраст-зависимые (возрастная дистрофия сетчатки, артрозы, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, возрастная саркопения и др.);

инфекционные (ротавирус, респираторно-синцитиальный вирус, СПИД, вирус папилломы человека и др.);

онкологические (рак предстательной железы, рак шейки матки, метастатические раки);

а также спинальные травмы, андрогенная алопеция, аллергии.

До 2026 года «Артген биотех» планирует расширить возможности своей экосистемы и заложить условия для создания стартапами лицензированных опытно-промышленных производств препаратов для зарегистрированных разработок и препаратов в процессе получения регистрационных удостоверений.

gxpnews