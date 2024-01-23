Национальный фонд стволовых клеток США в пятый раз отправился в космос

Национальный фонд стволовых клеток (National Stem Cell Foundation, NSCF) США в очередной раз вылетел на Международную космическую станцию (МКС) с целью проведения исследований. Это пятый с 2018 года полет NSCF в рамках проекта Cosmic Brain Organoid, целью которого является изучение нейродегенеративных заболеваний в условиях микрогравитационной среды на МКС.

Отсутствие гравитации в космосе ускоряет процесс созревания клеток, поэтому необходимые изменения можно наблюдать в течение нескольких недель или месяцев по сравнению с годами, которые потребовались бы для тех же результатов на Земле.

Так, в ходе миссии будут исследованы органоиды человеческого мозга, полученные из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток пациентов с болезнью Паркинсона и первичным прогрессирующим рассеянным склерозом. Основное внимание уделяется микроглии — специализированным иммунным клеткам в центральной нервной системе, которые играют роль в контроле воспаления.

На этот раз представители фонда отправились на МКС вместе с астронавтами Axiom Space. «Космос предлагает совершенно уникальную исследовательскую среду для продвижения открытий в области биологии, сельского хозяйства, окружающей среды и аддитивного производства», — приводятся в сообщении фонда слова его главы Паулы Гризанти.

Россия так же заинтересована в тех возможностях, которые космос может предоставить человечеству в целях развития. Например, в октябре 2023 года генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что одной из главных задач, стоящих перед исполнителями проекта Российской орбитальной станции, может стать разработка новых лекарств в космосе.

gxpnews