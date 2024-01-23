Суд прекратил дело в отношении экс-замминистра здравоохранения Ростовской области

Срок привлечения к ответственности Беседовского истек еще 19 января, тогда суд перевел его из СИЗО под подписку о невыезде.

Вместе с чиновником на скамью подсудимых из-за предполагаемого превышения полномочий в июле 2022 года попала и глава министерства региона Татьяна Быковская. Так как преступление, которое ей инкриминируют, квалифицируется по другой части той же статьи (ч. 2 ст. 286) в связи с ее более высокой должностью, а также относится к группе тяжких преступлений, срок привлечения по ее статье дольше и расследование дела продолжится.

Сотрудников Минздрава региона обвиняли в том, что в 2018 году они создали условия, при которых компания «Центр 100 Ростов-на-Дону» смогла выиграть несколько электронных аукционов, связанных с переработкой и утилизацией медицинских отходов класса Б. «Центр 100» не имел возможности выполнить все условия заключенного контракта на 45,2 млн рублей, о чем заранее, как считает сторона обвинения, знали гендиректор компании Виктор Сагаль и обвиняемые чиновники. Ущерб от действий фигурантов, по подсчетам следствия, превысил 10,9 млн рублей.

Беседовский и Быковская были задержаны в конце ноября 2019 года: замминистра заключили под стражу, а главу областного Минздрава отправили под домашний арест. Затем, в январе 2020 года, и Беседовский был переведен под домашний арест, а позднее эту меру заменили подпиской о невыезде. В июле 2020 года его снова задержали и заключили под стражу в СИЗО, его действия были переквалифицированы на более тяжкие статьи, такие как пособничество в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Позднее Беседовский вновь стал проходить только по статье о превышении должностных обязанностей.

Рассмотрение уголовного дела в отношении чиновников началось в Кущевском райсуде в июле 2022 года. Заседания многократно переносили по разным причинам. На заседании 24 октября 2023 года суд решил поместить обвиняемых в СИЗО, так как они продолжали работать в региональной системе здравоохранения и имели возможность оказывать давление на коллег, являвшихся свидетелями по делу. В январе 2024 с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности Беседовский был переведен из СИЗО под подписку о невыезде.

По информации «Коммерсанта», Быковская до апреля 2024 года пробудет в СИЗО Армавира.