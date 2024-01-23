Прокуратура проиграла иск к эксперту «Мособлмедсервиса» о минимальном ассортименте лекарств

Прокуратура пыталась оштрафовать главного эксперта ГБУ МО «Мособлмедсервис» из-за отсутствия обязательного минимального ассортимента лекарств. Дело дошло до суда. То, что аптечные пункты брали льготные рецепты на отсроченное обслуживание, никак не доказывает совершение организацией правонарушения, указал суд.

Арбитражный суд Московской области оставил без удовлетворения иск Пушкинской городской прокуратуры о привлечении главного эксперта «Мособлмедсервиса» к административной ответственности за грубое нарушение лицензионных требований. Наличие в аптечных пунктах рецептов на отсроченном обслуживании представители прокуратуры сочли следствием несоблюдения правила об обязательном минимальном ассортименте лекарств. Однако судебная инстанция с таким выводом не согласилась, следует из текста решения суда, которое размещено в системе «Мой арбитр» и не вступило в законную силу.

В ходе проверки Пушкинская городская прокуратура сделала вывод, что «Мособлмедсервис» не обеспечивал поддержание в аптечных пунктах минимального обязательного ассортимента медикаментов. Такой вывод представители надзорного органа сделали, изучив журналы отсроченных рецептов. Например, рецепт на ацетилсалициловую кислоту 100 мг 30 таблеток был выписан 13 сентября 2023 года, но препарат поступил в аптеку 26 сентября, а выдан пациенту 27 сентября. Аналогичные факты были установлены в нескольких аптечных пунктах в отношении 11 пациентов.

Административное дело было заведено в отношении главного эксперта отдела контроля и управления аптечных организаций ГБУ МО «Мособлмедсервис» по ч.4 ст.14.1 КоАП РФ. Далее прокуратура обратилась с иском в суд.

«Согласно выгрузке из системы Е-ФАРМ препарат из списка минимального ассортимента аптечного пункта «Мособлмедсервиса» № 263 в городе Красноармейске «ацетилсалициловая кислота» в форме таблеток, входящий в минимальный ассортимент, был в наличии для розничной продажи. При необходимости данный препарат мог быть приобретен», — говорится в решении суда. Однако пациент хотел реализовать свое право на льготный отпуск.

С 1 сентября 2022 года отменен пункт 12 Приказа Минздрава России № 1093н от 24.11.2021, предусматривающий сроки обслуживания рецептов, напомнил прокуратуре суд. В действующей редакции Правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения порядок и сроки отсроченного обслуживания рецептов в случае отсутствия у субъекта розничной торговли нужного препарата не установлены. По общему правилу отпуск осуществляется в течение указанного в рецепте срока его действия. И эти нормативы аптеки «Мособлмедсервиса» выдерживают.

При изложенных обстоятельствах отсутствуют правовые основания для привлечения главного эксперта отдела контроля и управления аптечных организаций ГБУ МО «Мособлмедсервис» Петуховой Т.В. к административной ответственности, отмечается в судебном акте от 19 января.

Фото: Мособлмедсервис

Екатерина Погонцева

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