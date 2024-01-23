Экс-сотрудника Pfizer обвинили в использовании закрытой информации для торгов на бирже

Бывшего сотрудника Pfizer признали виновным в операциях с ценными бумагами на основе инсайдерской информации. Он приобрел опционы на акции компании за день до того, как стало известно об эффективности противоковидного препарата Paxlovid. В итоге он заработал более 270 тыс. долл.

Бывшего сотрудника Pfizer признали виновным в совершении операций с ценными бумагами на основе конфиденциальной информации. Об этом говорится в пресс-релизе Прокуратуры Южного округа Нью-Йорка.

Обвинительный приговор в отношении 44-летнего Амита Дагара вынесли присяжные Федерального суда Манхэттена. Утверждается, что 4 ноября 2021 года он приобрел фондовые опционы за день до того, как Pfizer опубликовала положительные результаты клинических испытаний препарата Paxlovid против COVID-19.

Опцион – это право на приобретение ограниченного количества акций компании по фиксированной цене. По словам прокуроров, через несколько недель после покупки опционов на акции, выросших в цене на 10% после новости об эффективности Paxlovid, Дагар продал их, получив прибыль в размере более 270 тыс. долл.

Адвокат обвиняемого заявил, что он не мог получить доступ к данным исследований, которые проводились двойным слепым методом (т.е. ни пациенты, ни исследователи не знают о том, принимает ли испытуемый реальное лекарство или плацебо). Также он добавил, что Дагар узнал о результатах от своего непосредственного руководителя и не был предупрежден о невозможности разглашать полученные сведения.

Дагар занимался в Pfizer анализом данных клинических испытаний Paxlovid. Обвинение в мошенничестве с ценными бумагами предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. Вынесение приговора состоится 27 февраля.

Кроме того, Дагару было предъявлено обвинение в раскрытии секретной информации своему другу Атуле Бхивапукару, который также приобрел краткосрочные опционы на акции за день до того, как Pfizer опубликовала пресс-релиз о своем противоковидном препарате. Бхивапукар был признан виновным в мошенничестве с ценными бумагами в октябре прошлого года.

В декабре 2021 года Paxlovid получил от FDA одобрение для экстренного применения, став первым пероральным препаратом для лечения COVID-19. Согласно данным исследований, лекарственное средство способствовало сокращению риска госпитализации и смерти на 89%. В мае 2023 года американский регулятор полностью одобрил Paxlovid.

Фото: DCStudio / Freepik

Владимир Заболотских

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