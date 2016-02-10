Ассоциация независимых аптек запросила Росздравнадзор о возможности фармацевта быть заведующим

СРО «Ассоциация независимых аптек» направила запрос в Росздравнадзор по поводу возможности фармацевтов занимать должности заведующих аптечными организациями. В действующих квалификационных требованиях к специалистам со средним фармобразованием такой должности не содержится, говорится в обращении. В связи с этим возникают сложности в процессе лицензирования аптеки.

Директор СРО «Ассоциация независимых аптек» Виктория Преснякова направила письмо руководителю Росздравнадзора Алле Самойловой с просьбой разъяснить, кто может занимать должность заведующего аптечной организацией. Этот вопрос возникает уже на этапе лицензирования аптечной организации, следует из обращения, которое имеется в распоряжении «ФВ».

Единственный документ, дающий фармацевту возможность занимать должность заведующего аптекой, — профессиональный стандарт, утвержденный Приказом Минтруда РФ № 428н от 22.05.2017 «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области управления фармацевтической деятельностью», говорится в письме. Органы исполнительной власти в регионах, которые занимаются лицензированием аптечных организаций, рекомендуют ориентироваться на Приказ Минздрава РФ № 206н от 02.05.2023 «Об утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием». Однако требования, перечисленные в нем, не распространяются на фармацевтов.