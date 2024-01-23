FDA предупредило об опасно низком уровне кальция в результате приема «Пролиа»

FDA добавило на этикетку препарата от остеопороза «Пролиа» компании Amgen предупреждение о гипокальциемии, выделив его в черную рамку. Снижение кальция в результате приема препарата стало причиной госпитализации и смерти пациентов.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США добавило предупреждение в инструкцию к применению препарата «Пролиа» (деносумаб) компании Amgen. Регулятор сообщил, что прием лекарства, предназначенного для лечения остеопороза, может привести к снижению кальция в крови до критически низкого уровня.

Гипокальциемия представляет особый риск для пациентов с хроническим заболеванием почек. Предупреждение выделено в черную рамку, которой обозначаются особо серьезные побочные эффекты препаратов. Отмечается, что снижение кальция, вызванное приемом «Пролиа», стало причиной случаев госпитализации и смерти. Гипокальциемия может протекать бессимптомно, однако FDA предупредило, что стоит обратить внимание при возникновении таких проявлений, как спутанность сознания, нарушение сердечного ритма, обмороки, мышечные спазмы и слабость.