Активы «Биотэка» могут перейти к новым собственникам

Активы группы компаний «Биотэк» могут перейти к новым собственникам. В начале января «Фармстандарт» подал иск к «Интермедфарму», который принадлежит супруге Бориса Шпигеля. В рамках иска «Фармстандарт» требует обратить взыскание на акции пензенской сети аптек «Фармация».
«Фармстандарт» в начале января 2024 года подал иск в Арбитражный суд Пензенской области к «Интермедфарму», принадлежащему Евгении Шпигель — супруге основателя ГК «Биотэк» Бориса Шпигеля. На это первым обратил внимание «Коммерсантъ». Соответствующая информация содержится в электронной картотеке суда.
Соответчиком по иску выступает главный бухгалтер «Биотэка» Ирина Фофонова. «Фармстандарт» требует обратить взыскание на акции пензенской сети аптек «Фармация». «Интермедфарму», согласно списку аффилированных лиц, принадлежит 73,6% аптечной сети, еще 11,44% — напрямую супруге Шпигеля. Иск пока оставлен судом без движения до 8 февраля. В «Фармстандарте» и «Фармации» на запрос издания не ответили, связаться с «Интермедфармом» и Фофоновой не удалось.
Следствие обвиняет Шпигеля и его жену в даче многомиллионных взяток экс-губернатору Пензенской области. Бизнесмен был арестован в 2021 году. В апреле 2023 года стало известно о завершении расследования дела, в ноябре того же года Генпрокуратура запросила для Шпигеля 12 лет строгого режима.
«Биотэк» заложил акции «Фармации» «Фармстандарту» в качестве обеспечения по договорам поставки и агентского договора, следует из материалов арбитражных дел. Компания задолжала «Фармстандарту» 613 млн руб. — с такой суммой предприятие пытается включиться в реестр кредиторов должника. В июне 2023 года «Фармстандарт» также пытался через суд наложить арест на недвижимость «Фармации» и добиться запрета на сделки с объектами аптечной сети, но суд отказал компании в этом требовании.
С декабря 2022 года Арбитражный суд Пензенской области также рассматривает заявление банка «Санкт-Петербург» о банкротстве сети «Фармация». В марте 2023 года процедура наблюдения введена в «Биотэке».
По словам руководителя практики технологий, медиа и телекоммуникаций и антимонопольного регулирования Tomashevskaya & Partners Вадима Кузьмина, если на момент рассмотрения искового заявления пакеты «Фармации» будут включены в конкурсную массу, то иск «Фармстандарта» об истребовании акций аптечной сети, скорее всего, будет оставлен без рассмотрения. Но если в отношении должника будет введено наблюдение, то у «Фармстандарта» как залогового кредитора есть шансы получить преимущественное право удовлетворения своих требований.
Еще один актив «Биотэка» — завод «Марбиофарм» в Марий Эл также оказался в центре судебной тяжбы. После проблем с бизнесом это предприятие, а также другие активы «Биотэка» были переданы в управление владельцу сети «Аптечные традиции» Дмитрию Руцкому. В октябре полномочия по управлению активами перешли Игорю Мироненкову.
Руцкой, комментируя «ФВ» исковые требования, назвал логичным шаг «Фармстандарта». «Акции были в залоге у ФСТ, обратить на них взыскание было необходимо, — говорит он. — С учетом претензии со стороны прокуратуры судебное взыскание долга — единственный вариант. Ясность по группе компаний «Биотэк» будет только после вынесения приговора бенефициарам». Руцкой добавил, что сумма штрафов по «Фармации» может составить до 1 млрд руб. При том что стоимость активов аптечной сети, по предварительной оценке, не превышает 600 млн руб.
В октябре 2023 года проведена допэмиссия почти 7 млн акций завода — теперь ее пытаются признать недействительной в суде конкурсные управляющие одной из структур «Биотэка» и Евгения Шпигель.
Фото: Freepik
Артем Косенок
Ольга Коберник
pharmvestnik