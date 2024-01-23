Активы «Биотэка» могут перейти к новым собственникам

Активы группы компаний «Биотэк» могут перейти к новым собственникам. В начале января «Фармстандарт» подал иск к «Интермедфарму», который принадлежит супруге Бориса Шпигеля. В рамках иска «Фармстандарт» требует обратить взыскание на акции пензенской сети аптек «Фармация».

«Фармстандарт» в начале января 2024 года подал иск в Арбитражный суд Пензенской области к «Интермедфарму», принадлежащему Евгении Шпигель — супруге основателя ГК «Биотэк» Бориса Шпигеля. На это первым обратил внимание «Коммерсантъ». Соответствующая информация содержится в электронной картотеке суда.

Соответчиком по иску выступает главный бухгалтер «Биотэка» Ирина Фофонова. «Фармстандарт» требует обратить взыскание на акции пензенской сети аптек «Фармация». «Интермедфарму», согласно списку аффилированных лиц, принадлежит 73,6% аптечной сети, еще 11,44% — напрямую супруге Шпигеля. Иск пока оставлен судом без движения до 8 февраля. В «Фармстандарте» и «Фармации» на запрос издания не ответили, связаться с «Интермедфармом» и Фофоновой не удалось.

Следствие обвиняет Шпигеля и его жену в даче многомиллионных взяток экс-губернатору Пензенской области. Бизнесмен был арестован в 2021 году. В апреле 2023 года стало известно о завершении расследования дела, в ноябре того же года Генпрокуратура запросила для Шпигеля 12 лет строгого режима.