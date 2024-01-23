Субъекты РФ получили почти 300 тысяч доз обновленной вакцины «Спутник Лайт»

Порядка 300 тысяч доз вакцины против COVID-19 «Спутник Лайт» с обновленным антигенным составом отгружены в российские регионы. В гражданский оборот модифицированный препарат ввели в декабре 2023 года.

«Все, что запросили, все отгрузили – 294 750 флакончиков», – уточнил в ходе беседы с ТАСС директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

Препарат прошел клинические испытания, в ходе которых показал благоприятный профиль безопасности и иммуногенности, а также низкую частоту значимых побочных эффектов.

По мнению Гинцбурга, обновлять состав противокоронавирусных вакцин следует раз в 9-10 месяцев. При этом сроки разработки составляют примерно два-три месяца, отмечал он.

gxpnews