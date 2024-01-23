У ЛП компании Amgen от остеопороза нашли серьезный побочный эффект

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США потребовало добавить новое предупреждение в информацию о препарате Prolia компании Amgen. Оно касается риска сильного понижения уровня кальция в крови у пациентов с прогрессирующей хронической болезнью почек, в особенности тех, кто находится на диализе.

Новая информация должна быть нанесена на коробку препарата, следует из публикации FDA. Такие предупреждения о возможном серьезном побочном эффекте от применения – самые строгие, по версии агентства.

Поводом стал результат анализа, проводившегося с 2010 по 2021 год. В ходе проверки изучалась частота случаев понижения уровня кальция в крови у таких пациентов. Некоторые другие препараты для лечения потери костной массы или остеопороза, в том числе Fosamax от Merck, Xgeva и Evenity от Amgen, уже содержат предостережение о побочных эффектах у пациентов с заболеваниями почек.

Изначально Prolia был одобрен в США при потере костной массы у женщин в постменопаузе, а затем список показаний расширился: его назначают для лечения как женщин, так и мужчин с остеопорозом при высоком риске переломов. Тем не менее болезни почек способствуют понижению уровня кальция в крови, и прием вышеперечисленных препаратов может привести к тяжелым последствиям или смерти у таких пациентов.

gxpnews