Против крупнейшего поставщика сырья для гофрокартона возбуждено дело из-за цен

Деятельность АО «Архангельский ЦБК», крупнейшего производителя бумаги и картона, привлекла внимание Федеральной антимонопольной службы (ФАС). По данным регулятора, в 2023 году компания более чем на 40% необоснованно подняла цены на свою продукцию. Бумага и картон применяются для изготовления гофрокартона, необходимого в том числе для упаковки лекарств.

«Анализ данных хозяйственной деятельности показал, что установленные с сентября 2023 года цены превысили сумму необходимых расходов и прибыли», – говорится в заявлении ФАС. В службе добавили, что экономический анализ ситуации на рынке картона и бумаги, используемых для изготовления гофрокартона, продолжится.

В 2022 году Ассоциация российских фармацевтических производителей заявила о зависимости отрасли от импортного картона, затем на это указали и фармпроизводители. В 2023 году в нескольких регионах РФ анонсировали проекты по строительству новых предприятий для закрытия потребности.

Так, в Подмосковье запланировано создание завода за 19 млрд рублей, который сможет в месяц производить порядка 50 млн квадратных метров гофрокартона. В Пензенской области создадут предприятие по выпуску комплектов из картонной коробки и вложенной в нее бумажной инструкции для лекарств. А компания из Пермского края объявила о намерении выпускать мелованный картон для фармацевтической отрасли.

gxpnews