В Беларуси остановили направлявшееся в РФ авто с контрафактным Ozempic

Около 380 упаковок противодиабетического Ozempic (семаглутид) намеревался незаконно ввезти в РФ гражданин Республики Беларусь. Партия контрафактного препарата, который офф-лейбл применяется для похудения, находилась в багажнике автомобиля. Его остановили брестские таможенники, а после досмотра задержали водителя, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК) Беларуси.

Контрафакт изъят, сумма конфискованного оценивается в 570 000 рублей. По горячим следам правоохранителям удалось установить личности организаторов незаконного ввоза лекарств, ограниченных к перемещению через таможенную границу ЕАЭС. Во главе группировки оказался 56-летний гражданин Российской Федерации.

По предварительным данным, Ozempic приобретался в Польше. Там россиянин «раздавал» препарат разным людям, а те под видом товаров для личного пользования перемещали его через пункт пропуска «Брест». На месте лекарства забирал 54-летний брестчанин и складировал у себя дома.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228 УК Республики Беларусь (контрабанда, совершенная группой лиц). Фигурантам грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет. «Лица, подозреваемые в совершении преступления, задержаны», – заключили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что производитель Ozempic – Novo Nordisk – закрыл свое представительство в Беларуси. Датская компания также прекратила поставки семаглутида в Россию. В связи с этим, так как препарат входит в ЖНВЛП, две российские компании в конце 2023 года получили на свои аналоги принудительную лицензию в обход патента на оригинал, который действует до 2035 года.

gxpnews