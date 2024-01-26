Российский препарат против депрессии виндебурнол прошел доклинические испытания

Авторитетный журнал в области нейропсихофармакологии ACS Chemical Neuroscience опубликовал результаты исследования, посвященного доклиническим испытаниям антидепрессанта с действующим веществом виндебурнол. Это совместная российская разработка ФИЦ «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН и группы компаний «Р-Фарм». Как выяснилось, виндебурнол снизил симптомы депрессии у грызунов: они пили больше подслащенной воды, чаще проявляли интерес к своими сородичам и дольше двигались в цилиндре с водой, пытаясь из него выбраться.

Кроме того, препарат вызвал изменения у животных на биохимическом уровне: в отделах мозга, отвечающих за жизненно важные процессы организма, условные рефлексы, работу мышц и поиск пищи, возросло содержание нейромедиаторов норадреналина и дофамина, а также метаболитов последнего. Теперь ученые планируют описать механизм действия виндебурнола на организм человека.

«Действие известных антидепрессантов в основном построено на влиянии на уровень основных нейромедиаторов – серотонина, норадреналина и дофамина. Разрабатываемые нами соединения могут революционизировать подход к лечению депрессии и связанной с ней деменции. Мы продолжим свою работу и надеемся довести препарат до клинических испытаний, чтобы подарить пациентам с депрессией новую надежду», – заявил руководитель исследования, доктор фармацевтических наук Вадим Макаров, заведующий лабораторией биомедицинской химии ФИЦ «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН.

Виндебурнол – синтетическое производное алкалоидов группы эбурнамин-винкамин, известных своими разнообразными фармакологическими свойствами. Он способен влиять на жизнеспособность нервных клеток и уровни нейромедиаторов, а потому может быть эффективен для лечения различных заболеваний, связанных с гибелью нейронов и нарушением памяти.

«Мы рады принять участие в разработке нового препарата. Этот проект полностью соответствует задачам „Р-Фарм” по повышению доступности инновационных методов лечения в России и мире», – комментирует директор департамента по стратегическому маркетингу «Р-Фарм» Андрей Бурков. Группа компаний участвует в проекте как индустриальный партнер, оказывая финансовую и организационную поддержку.

gxpnews