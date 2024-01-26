Аптечное изготовление лекарственных средств для детей в России

Потребность населения и лечебных учреждений в ЛС не может быть обеспечена только за счет готовых ЛС промышленного производства. Аптечное изготовление лекарственных препаратов является необходимым звеном системы лекарственного обеспечения, так как позволяет удовлетворить потребности здравоохранения в лекарственных формах и препаратах, не имеющих промышленных аналогов, обеспечить индивидуальное дозирование лекарственных веществ, изготовление препаратов без использования консервантов и разнообразных неиндифферентных добавок.

Изготовление детских лекарственных форм является актуальной темой, поскольку необходимо учитывать множество особенностей детского организма для более качественного выбора компонентов. ЛП аптечного изготовления должны иметь удобный способ введения для детей всех возрастов, содержать клинически проверенные фармацевтические субстанции в оптимальных дозировках и безопасные вспомогательные вещества.

Большинство аптек в связи с высокими затратами и низкой рентабельностью внутриаптечного изготовления ЛС вынуждены закрывать рецептурно-производственные отделы. Но в некоторых случаях аптечное изготовление может быть экономически выгодным. Например, при производстве небольших партий ЛП или при необходимости быстрого доступа к определенному препарату, который может быть дорогостоящим или недоступным на рынке. В условиях аптечных организаций возможно изготовление ЛП с ограниченным сроком годности, таких, которые не могут быть заменены аналогами промышленного производства (например, стерильные растворы для внутреннего применения для новорожденных, коллоидные препараты серебра).

Экстемпоральная рецептура незаменима и при лечении редких заболеваний, когда невыгодно выпускать небольшие партии ЛП или ввозить из-за рубежа дорогостоящие [1].

По итогам социологического опроса, проведенного по городам России, было выявлено, что ЛП экстемпорального изготовления необходимы населению и медицинским работникам. Перспективы аптечного изготовления ЛП зависят от множества факторов, в первую очередь от готовности и желания врачей выписывать рецепты на экстемпоральные ЛП [2].

Аптечное изготовление ЛП для детей может решать ряд важных задач и проблем, с которыми сталкиваются фармацевтическая отрасль и здравоохранение.

Индивидуализация дозировок: дети часто требуют индивидуализированных дозировок лекарств в зависимости от их возраста, веса и физиологических особенностей.

Создание удобных форм выпуска: дети могут испытывать трудности с проглатыванием таблеток и капсул. Аптечное изготовление позволяет создавать ЛП в форме, удобной для приема детьми.

Решение проблемы отсутствия коммерческих препаратов: детский сегмент рынка может быть менее привлекательным для фармацевтических компаний из-за относительно небольшого объема потребления. Аптечное изготовление позволяет создавать лекарства, которые не являются приоритетом для крупных производителей, но крайне важны для заботы о здоровье детей.

Исключение нежелательных компонентов: в случае аллергии или непереносимости некоторых компонентов в стандартных лекарствах аптечное изготовление позволяет исключить нежелательные ингредиенты, создавая безопасные и эффективные ЛП для детей.

Борьба с дефицитом лекарств для редких заболеваний: дети с редкими заболеваниями могут испытывать дефицит лекарств, так как коммерческое производство этих препаратов может быть невыгодным. Аптечное изготовление дает возможность создавать ЛП, которые специально предназначены для редких пациентов.

Повышение уровня безопасности: аптечное изготовление позволяет контролировать безопасность ЛП, что особенно важно при лечении детей, у которых часто бывают особенности в ответе на ЛП.

Одной из главных задач системы здравоохранения является обеспечение доступности и эффективности ЛП. Внедрение методов персонализированной медицины требует повышения технологического уровня фармацевтической отрасли в сегменте аптечного изготовления и производства, что подразумевает обновление технологической базы производственных аптек, а также расширение доступа к фармацевтическим субстанциям, вспомогательным веществам. Этому способствует внедрение нижеперечисленных мероприятий и регуляторных механизмов.

Стандартизация процессов: разработка и внедрение стандартных операционных процедур для процессов персонализированного изготовления лекарств помогут обеспечить единые принципы и подходы к производству.

Регулирование качества и безопасности: установление строгих норм и стандартов для качества и безопасности персонализированных ЛП поможет предотвратить побочные эффекты и обеспечить эффективность лечения.

Развитие технологий: интеграция новых технологий, таких как 3D-печать лекарственных форм, использование наноматериалов и т. д., может повысить эффективность и точность персонализированного изготовления.

Обучение медицинского персонала: обучение врачей, фармацевтов и других медицинских специалистов в области персонализированного подхода к лекарственной терапии.

Финансовая поддержка и стимулирование исследований: предоставление государственной или частной финансовой поддержки для исследований может стимулировать инновации и ускорить внедрение новых технологий изготовления ЛП.

Эти шаги могут создать благоприятное окружение для развития системы персонализированного изготовления ЛП, что в конечном итоге приведет к более эффективному и безопасному лечению для каждого пациента.

Высшие учебные заведения могут предоставлять специализированное образование в области фармацевтики и фармацевтической технологии. Студенты получат необходимые знания и навыки для работы в аптечных лабораториях.

Особое место занимают навыки составления рецептурных прописей, но, к сожалению, освоению этих навыков уделяется недостаточное внимание как со стороны учебной программы, так и со стороны обучающихся. Нередко врачи вместо заполнения рецептурного бланка пишут торговое наименование лекарственного препарата для пациента на бумаге, в которой указывают количество доз и способ применения. Для грамотного оформления рецептов как конечной компетенции необходима оптимизация формирования практических навыков по врачебной рецептуре у студентов, обучающихся по специальностям «лечебное дело» и «педиатрия» в медицинском университете.

Установление партнерских отношений с различными фармацевтическими компаниями и научно-исследовательскими лабораториями позволит проводить исследования, разрабатывать совместные проекты и инновационные подходы к аптечному изготовлению с участием студентов.

В заключение: аптечное изготовление лекарственных средств для детей в России – это не только инновационное направление в фармации, но и забота о здоровье нового поколения. Это означает, что каждый шаг в данном направлении приносит с собой обещание более здорового, счастливого и индивидуализированного будущего для наших детей.

Совместные усилия вузов, промышленности и государства могут существенно ускорить развитие аптечного изготовления ЛП в России и обеспечить отрасль нужными квалифицированными кадрами и новыми технологиями.

Соавторы: А. Ф. Ахмедова, И. А. Хандошко, Т. В. Ильина.

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