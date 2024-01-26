В Калужской области построят третью ОЭЗ фармацевтической направленности

Фармацевтический кластер Калужской области увеличил объем производства лекарств в 15 раз за последние 10 лет – с 5 до 75 млрд рублей. На сегодняшний день фармпредприятия региона выпускают 240 наименований готовых лекарственных средств, рассказал губернатор Владислав Шапша на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

На территории области функционируют две особые экономические зоны (ОЭЗ), которые объединяют порядка 70 предприятий по производству и исследованиям лекарств. Запланировано строительство еще одной ОЭЗ фармацевтической направленности.

«Популярность этого направления высока, и мы обратились к Правительству РФ с предложением создать еще одну площадку ОЭЗ. <…> Такое решение согласовано со всеми министерствами. Я думаю, что в ближайшее время мы начнем стройку», – отметил губернатор.

Напомним: в регионе ведется строительство первого в России завода по производству радиофармпрепаратов. Здесь планируется выпускать ряд препаратов и фармацевтических субстанций, включая наиболее востребованные продукты на основе йода-131, самария-153, молибдена-99.

gxpnews