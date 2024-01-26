«Велфарм-М» выиграла офсетный контракт с Москвой на 7 млрд рублей

«Велфарм-М» стала победителем аукциона на поставку Москве лекарств по 43 МНН в период с 2027 по 2030 год. Стоимость контракта составляет 6,95 млрд рублей (начальная – 7,08 млрд рублей). Информация об этом появилась на портале госзакупок.

В числе препаратов, производство которых компания обязуется локализовать, числятся левотироксин натрия, бозутиниб, ромиплостим, кетопрофен, тиоктовая кислота, элотузумаб. В создание предприятия «Велфарм-М» вложит не менее 1 млрд рублей. Согласно условиям соглашения, в ответ Москва обязуется закупать лекарства компании.

В 2023 году столица заключила с «Велфарм-М» другой офсетный контракт на сумму 2,9 млрд рублей при начальной цене в 3,1 млрд рублей. Компания будет поставлять городу «Панкреатин», «Метопролол», «Ривароксабан», противоэпилептические лекарства «Окскарбазепин» и «Карбамазепин», «Монтелукаст» и другие препараты с 2025 по 2029 год.

Как ранее выяснили GxP News, компания запланировала развитие направления производства собственных фармацевтических субстанций. «У нас ведутся работы по регистрации, и мы рассчитываем, что на рубеже первого-второго квартала следующего [2024-го] года более 10 препаратов будут выпускаться на основе собственных субстанций», – рассказали журналистам в ходе пресс-тура на предприятие в ноябре 2023 года.

gxpnews