«Дочка» Roche вернула права на кандидатные антитела от болезни Альцгеймера AC Immune

Genentech и AC Immune объявили о прекращении сотрудничества в области разработки и исследования препаратов от болезни Альцгеймера. Дочерняя компания Roche вернет лицензионные права на моноклональные антитела crenezumab и semorinemab.

Genentech, дочернее предприятие Roche, прекращает 18-летнее сотрудничество с AC Immune, вернув ей глобальные права на кандидатные препараты от болезни Альцгеймера после череды проваленных клинических исследований. Об этом стало известно из пресс-релиза AC Immune.

Компании вели совместную работу над разработкой и исследованием моноклональных антител crenezumab и semorinemab, нацеленных соответственно на бета-амилоид и тау-белок. Болезнь Альцгеймера связывают с патологической концентрацией в головном мозге этих молекул. Бета-амилоид может приводить к возникновению амилоидных бляшек, которые являются зачатком развития нейродегенеративного заболевания. Тау-белок, в свою очередь, участвует в формировании микротрубочек цитоскелета клеток. Его избыток ведет к образованию нейрофибриллярных клубков в коре головного мозга и подкорковом сером веществе, связанных с болезнью Альцгеймера.

Надежды на эти препараты угасли после того, как они не оправдали ожиданий в ходе фаз II и III клинических испытаний. По словам генерального директора AC Immune Андреа Пфайфер, ее компания сегодня занимается продвижением кандидатных вакцин, воздействующих на бета-амилоид и альфа-синуклеин. Тем не менее получение лицензионных прав на crenezumab и semorinemab предлагает возможности в области их исследования, в том числе в комбинации с другими препаратами.

Genentech заключила соглашение о покупке лицензии на crenezumab в 2006 году, выплатив AC Immune 25 млн долл. авансом и гарантировав до 40 млн долл. в качестве платежей по мере достижения успехов в исследованиях и получении регуляторных разрешений. Вторая сделка состоялась в 2012 году и касалась разработки препарата, направленного на тау-белок. Ее сумма составила 418 млн долл.

В прошлом году AC Immune сообщила, что предоставит дополнительные данные по исследованию своих моноклональных антител в четвертом квартале 2023 года.

Фото: acimmune.com

Владимир Заболотских

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