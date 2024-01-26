Госдума одобрила оборотные штрафы для компаний за утечку персональных данных

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении проекты, которые ужесточают наказание за утечку персональных данных. За повторные нарушения в этой сфере для компаний будут вводить оборотные штрафы — от 0,1 до 3% совокупного размера суммы выручки за предшествующий год.

Госдума одобрила в первом чтении законопроекты об ужесточении наказания за утечки персональных данных. Соответствующие документы о внесении изменений в КоАП и УК РФ были размещены в электронной базе нижней палаты парламента в декабре 2023 года. В числе авторов документа указаны первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и другие.

В пояснительной записке к документам отмечается, что сейчас компании, допустившие утечки персональных данных, наказываются максимальным штрафом до 100 тыс. руб. При этом указанный размер штрафа не соразмерен возможным последствиям от произошедших утечек.