Представительство Novo Nordisk закрылось в Белоруссии

В декабре 2023 года в Республике Беларусь закрылось представительство самой дорогой фармацевтической компании Европы – датской Novo Nordisk.

Уточняется, что фармкомпания пополнила список из более чем 80 иностранных бизнесов, которые в 2023 году прекратили деятельность на территории Беларуси. Примечательно, что большинство юрлиц, ликвидировавших представительства в белорусской столице – Минске, представляли Россию – 14.

Тем не менее, как отмечается в источнике, бизнес с российским капиталом вели только восемь из них, а остальные представляли из себя российские «дочки» компаний, через которых работали бизнес-структуры из ФРГ, Дании, США и Японии.

В «чистом» виде по закрывшимся представительским офисам лидирует Германия – 10 компаний. Далее следует Литва – шесть бизнесов. А всего за прошлый год из Беларуси ушли компании из более чем 25 стран.

gxpnews