Путин рекомендовал регионам бесплатно обеспечивать детей до шести лет из многодетных семей ЛП по рецепту

Президент РФ Владимир Путин подписал указ № 63 от 23 января 2024 года, которым закрепил определение многодетной семьи и утвердил ряд мер поддержки, на которые они могут рассчитывать. Кроме того, в документе перечислены рекомендации для должностных лиц субъектов РФ, где среди прочего предлагается предусмотреть бесплатную выдачу лекарств по рецептам детям до шести лет из многодетных семей.

«Рекомендовать <…> установить следующие меры социальной поддержки многодетных семей: бесплатное обеспечение детей в возрасте до шести лет лекарственными препаратами по рецептам», – говорится в указе.

Статус многодетной семьи, в которой должно быть не менее трех детей, устанавливается бессрочно, однако предоставление мер социальной поддержки «осуществляется до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет при условии его обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность, по очной форме обучения».

Таким семьям гарантируются меры поддержки в сфере трудовых отношений, досрочное назначение страховой пенсии, право на бесплатное посещение культурных учреждений и др. Всего в России, по данным правительства, количество многодетных семей, где воспитывается три ребенка и более, на сегодняшний день составляет 2,3 млн.

«За последние пять лет количество третьих и последующий детей, несмотря на все демографические сложности, в наших семьях растет. Возросло оно за последние пять лет более чем на 11%», – говорила ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

gxpnews