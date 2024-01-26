Росздравнадзор заблокировал 449 серий недоброкачественных ЛП

В 2023 году в рамках выборочного контроля Росздравнадзор выявил и заблокировал 449 серий некачественных лекарственных препаратов (ЛП) 60 торговых наименований. Об этом сообщила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова в ходе круглого стола в ТАСС, посвященного результатам внедрения национальной системы маркировки «Честный знак» в 2023 году.

«Благодаря уникальным кодам мы можем оперативно установить законность владельцев и проследить, если такое вдруг происходит, повторный вброс, возможную кражу ЛП. Это отрабатывается совместно с правоохранительными органами», – рассказала она.

В случае выявления нарушения качества движение продукта блокируется, и, соответственно, недоброкачественный препарат не может появиться в продаже.

Как сообщалось ранее, в течение 2022 года система мониторинга движения лекарственных препаратов зафиксировала 56 торговых наименований 145 серий недоброкачественной продукции. Их дальнейшее движение заблокировано Росздравнадзором.

gxpnews