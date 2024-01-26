На участие в эксперименте по маркировке ветпрепаратов заявились 16 компаний

К эксперименту по маркировке лекарств для ветеринарного применения присоединились 16 компаний, рассказали изданию «Ветеринария и жизнь» в ЦРПТ – операторе системы цифровой маркировки «Честный знак». Проект, аналогичный маркировке медицинских препаратов, стартовал 25 декабря и продлится до конца лета 2024 года.

«Каждый день список участников пополняется», – дополнил руководитель проекта по маркировке ветпрепаратов ЦРПТ Вильнур Шагиахметов.

Он добавил, что с момента старта эксперимента оператор осмотрел производственные площадки четырех ветпроизводителей. «На этих площадках по итогу определено необходимое решение для реализации технической части по нанесению кода маркировки на потребительские упаковки непосредственно на производственных линиях», – сообщил эксперт.

Эксперимент также охватил корма для животных и растительные масла. Участие в нем добровольное. Основные цели проекта – тестирование возможностей использования технологии нанесения средств идентификации на ветпрепараты, а также определение оптимальных способов маркировки.

gxpnews