Производство российских тест-систем и реагентов могут локализовать в Кот-д’Ивуаре

Делегация из африканского Кот-д’Ивуара, в состав которой вошли представители фармацевтического сектора, посетила Москву и Санкт-Петербург. Гости осмотрели производственные площадки по выпуску лекарств и медизделий и провели переговоры с представителями российского фармацевтического и ветеринарного бизнеса на предмет потенциального сотрудничества. Об этом рассказала пресс-служба Центра по внешней торговле при Минпромторге РФ.

Представители делегации пообещали рассмотреть вероятность внедрения российских технологий в фармпроизводстве, а также поддержали идею частичной локализации производства российских диагностических тест-систем и реагентов в Кот-д’Ивуаре. Кроме того, отмечены широкие возможности для экспорта российской фармацевтической продукции в страны Африки.

Ранее в Госдуме РФ прозвучало утверждение, что российская фармотрасль готова всесторонне сотрудничать с африканскими производителями лекарств, наращивая экспортные поставки препаратов, содействуя в строительстве заводов. Отмечалось, что это «позволит обеспечить нуждающиеся страны своевременной лекарственной помощью и сделать большой шаг к формированию фармацевтического суверенитета».

gxpnews