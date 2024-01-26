Российские аналоги «Оземпика» попали в госзакупки до выдачи принудительной лицензии

Госконтракты на поставку российских аналогов «Оземпика» (МНН семаглутид) стали заключаться в конце октября 2023 года. В части из них поставки запланированы на начало 2024 года, но несколько были завершены в конце декабря. При этом принудительная лицензия на производство семаглутида выдана 27 декабря 2023 года.

На портале госзакупок «ФВ» обнаружил контракты на поставку семаглутида российского производства, которые заключались до выхода разрешения правительства. У большинства таких договоров, заключенных осенью прошлого года, сроки поставки начинаются с 2024 года. Но есть исключения.

Первый российский аналог семаглутида зарегистрировала компания «Герофарм» в октябре 2023 года под торговым наименованием «Семавик». Через несколько дней зарегистрирован препарат «Промомеда» — «Квинсента».

Первый контракт на поставку российского дженерика — «Семавика» — заключили 30 октября 2023 года «Самарафармация» и ООО «Торговый дом БФ». Госзаказчику потребовалось 15 упак. препарата на 96 тыс. руб. Согласно контракту, поставка ожидается в январе 2024 года.

Всего с октября по декабрь прошлого года заключено 52 контракта и основная часть из них (41) находятся в стадии исполнения, подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM. Три контракта были прекращены, два на поставку «Семавика» и один — на «Семавик» и «Квинсенту», на общую сумму 4,6 млн руб.

В то же время семь контрактов были завершены до 27 декабря — дня выдачи принудительной лицензии. Госзаказчики получили чуть больше 3 тыс. упак. на 13 млн руб.

В «Промомеде» «ФВ» пояснили, что, возможно, поставки до выдачи лицензии «предприняты в целях обеспечения либо отсроченной, либо неотложной потребности в терапии социально значимого заболевания». В пресс-службе «Герофарма» рассказали, что компания заключила «контракты до получения принудительной лицензии, чтобы ускорить формальные процессы и иметь возможность поставлять востребованное лекарство на рынок сразу же после выдачи разрешительного документа».

Фото: sutana4/ru.123rf.com

Елена Калиновская

pharmvestnik