Минздрав ответил на претензии «Биокада»

В Минздраве ответили на критику «Биокада», заявив, что перечень важнейших лекарств дополнялся в 2023 году. Ранее компания обратилась в ФАС с жалобой на бездействие замминистра Сергея Глаголева, который возглавляет комиссию ведомства по формированию перечней ЖНВЛП и 14 ВЗН. «Биокад» пытается включить в эти перечни свои препараты.

В Минздраве ответили на претензии «Биокада» к заместителю министра Сергею Глаголеву. В ведомстве сообщили, что Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) в последний раз актуализировался в 2023 году. Это соответствует правилам формирования соответствующих перечней, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава.

«Перечень ЖНВЛП формируется и пересматривается не реже одного раза в год, перечень 14 ВЗН и минимальный ассортимент лекарственных препаратов в аптеках — не реже одного раза в три года. При этом изменения в Перечень ЖНВЛП вносились в 2022 (включены девять дополнительных позиций, а также эквивалентные лекарственные формы для ряда лекарственных препаратов) и 2023 году, когда распоряжением правительства РФ <…> Перечень ЖНВЛП дополнен детской лекарственной формой лекарственного препарата глекапревир + пибрентасвир, а также эквивалентными лекарственными формами в отношении трех лекарственных препаратов», — говорится в сообщении Минздрава.

Последние изменения в перечень 14 ВЗН вносились в 2021 году, речь идет о нескольких позициях: для лечения множественной миеломы, больных гемофилией А, а также рассеянного склероза. В Минздраве также напомнили, что министерство внесло в правительство проект постановления, которое предусматривает изменения в правила формирования перечней препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи. Информация о дате проведения очередного заседания комиссии будет дополнительно опубликована на официальном сайте ведомства, отметили в Минздраве.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что «Биокад» подал жалобу в ФАС на бездействие замглавы Минздрава Сергея Глаголева. Он возглавляет комиссию министерства по формированию перечней ЖНВЛП и лекарственных средств для программы 14 ВЗН. Сообщалось, что в последний раз заседание комиссии проходило в феврале 2023 года. Перечень ЖНВЛП обновлялся в июне того же года, но только за счет новых форм уже имеющихся там препаратов. Нерассмотренными остаются 32 заявки разных фармпроизводителей на включение их препаратов в перечни. Компания пытается включить в перечни свои препараты от склероза.

Фото: Freepik

Артем Косенок

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