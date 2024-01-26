В «Верофарм» назначен новый генеральный директор

Гендиректором «Верофарм» стала Мария Зазулевская. Ее предшественник перешел в Novartis.
Генеральным директором компании «Верофарм» (группа Abbott) назначена Мария Зазулевская, следует из базы данных СПАРК. На кадровые перестановки обратил внимание портал GxP News.
Судя по информации системы, Зазулевская приступила к своим обязанностям в конце 2023 года.
Ранее возглавлявший компанию Иван Поляк стал президентом Novartis в России, а также гендиректором ООО «Новартис Фарма». Ранее занимавшая эти должности Наталья Колерова перешла на другую роль в компании в европейском регионе.
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