Первая в Узбекистане аптека получила сертификат GPP

Аптека в Узбекистане впервые для страны получила сертификат GPP (Good Pharmacy Practice). Цель сертификации – приведение в соответствие с требованиями международных стандартов всех процессов, связанных с производством, конт­ролем качества, хранением, дистрибуцией и продажей лекарств. Отличившаяся торговая точка относится к ООО «Ника Фарм Сервис», сообщается в местных СМИ.

Как пояснил заместитель директора ГУП «Центр надлежащих практик» Агентства по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана Авазбек Ибрагимов, ранее требования GxP были обязательны только в фазах разработки, производства, контроля качества, хранения и дистрибуции лекарств. «Только фаза розничной торговли оставалась без внедрения этих требований. После выдачи первого сертификата процесс был запущен, и в ближайшие годы все остальные точки по розничной торговле лекарственными средствами тоже будут поэтапно охвачены», – заявил он.

В целях ускоренного внедрения требований GPP организовано обучение на курсах повышения квалификации при Фармацевтическом техническом университете. В тематических мероприятиях принимают участие руководители 3500 аптек республики.

Напомним: в ноябре 2023 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил о необходимости внедрения правил GMP на фармпредприятиях. Он пообещал предпринимателям помощь в реализации этой задачи. По данным правительства, за последние шесть лет объем производства фармпродукции в стране увеличился в три раза, экспорт – в шесть раз.

«За последние годы этой отрасли была оказана большая поддержка и выделены большие средства, созданы фармацевтические зоны. Но они не используются в полной мере. Необходимо расширять локализацию, поддерживать проекты предпринимателей, обеспечивать закупку их продукции. В основе этого лежат рабочие места, удовлетворение людей», – говорил он.

gxpnews