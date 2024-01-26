Sanofi получит права на экспериментальный ЛП от Inhibrx за $2,2 млрд

Французская Sanofi приобретет активы американской биофармацевтической компании Inhibrx, связанные с экспериментальным препаратом INBRX-101. Сумма сделки достигает порядка $2,2 млрд.

INBRX-101, предназначенный для лечения дефицита альфа-1-антитрипсина, находится на второй из трех фаз клинических испытаний. Это редкое наследственное заболевание, которое приводит к ухудшению состояния легочной ткани.

Как говорится в пресс-релизе Sanofi, компания стремится разнообразить свой портфель препаратов, и включение в него разработок для борьбы с редкими заболеваниями отвечает этой цели. Закрыть сделку планируется во втором квартале 2024 года.

В конце 2023 года, напомним, Sanofi не смогла выкупить права на препарат для лечения редкого заболевания – болезни Помпе – у Maze Therapeutics. Федеральная торговая комиссия США усмотрела монополистский сговор в этом действии, так как в портфеле Sanofi уже есть два профильных препарата: Lumizyme (alglucosidase alfa) и Nexviazyme (avalglucosidase alfa-ngpt). Оба одобрены FDA.

gxpnews