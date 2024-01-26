Аналитики зафиксировали сокращение расходов на закупку ЛП в РФ в 2023 году

Согласно отчету Минздрава РФ, в 2023 году объем заключенных госконтрактов на поставку лекарственных препаратов (ЛП) увеличился более чем на 36 млрд рублей в сравнении с 2022 годом. При этом в ведомстве уточняют, что при оценке исходят из объемов лимитов бюджетных обязательств, а в указанные 36 млрд рублей могут попасть контракты, заключенные в 2022 году, но поставки по которым продолжались в 2023 году.

Тем не менее, как выяснил РБК, с результатом подсчетов не согласны в отраслевых аналитических компаниях. По данным Headway Company, объем закупок ЛП в 2023 году составил 864,3 млрд рублей, что на 7% ниже показателя 2022-го (929,4 млрд рублей). У DSM Group цифры отличаются: по подсчетам аналитиков, за 11 месяцев 2023 года госзаказчики приобрели лекарств на 649,8 млрд рублей, что на 23% меньше, чем за январь – ноябрь 2022 года (797,8 млрд рублей).

По мнению руководителя отдела стратегического развития Headway Company Людмилы Баландиной, сокращение финансирования может быть связано не только с тем, что ряд поставок идут по контрактам, заключенным годом ранее, но и с уходом с российского рынка ряда оригинальных иностранных препаратов. К примеру, в 2023 году из России ушла финская Orion Pharma, чей препарат «Метипред» занимал до 90% натурального объема российского рынка метилпреднизолона, включая госзакупки. Из-за этого в 2023 году не состоялось 60% всех объявленных тендеров на закупку метилпреднизолона.

gxpnews