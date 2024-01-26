В Совете Федерации поддержали изменения в сфере оборота ЛП в странах ЕАЭС

Инициативу по приведению положений закона «Об обращении лекарственных средств» к соответствию с едиными требованиями ЕАЭС поддержали в Совете Федерации. В частности, предполагается переход на электронный документооборот. Заседание, в ходе которого принято решение, состоялось 24 января.

«Устанавливается переход предоставления государственных услуг в сфере обращения лекарственных средств в форму электронного документооборота с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг и Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения», – заявил член Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин.

Кроме того, документ определяет особенности ввода в гражданский оборот отдельных групп лекарств, в том числе высокотехнологичных, а также упрощает требования к представлению документов при вводе в гражданский оборот лекарств добросовестными производителями, в отношении которых в течение трех лет не выявлены случаи несоответствия качества их продукции.

Помимо прочего, в отношении лекарств для медицинского применения отменяются требования о необходимости представления дополнительных документов в таможенные органы при осуществлении их ввоза в РФ. Исключается норма об отмене госрегистрации лекарственного препарата для медицинского применения в случае его отсутствия в обращении в РФ в течение трех и более лет.

«Федеральный закон направлен на дальнейшее укрепление связей между государствами – членами ЕАЭС в части лекарственного обеспечения, логистических поставок и производства лекарств. Документом регулируются правовые аспекты, обеспечивающие безопасный оборот лекарственных средств», – сказала в ходе заседания заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Оксана Хлякина.

gxpnews