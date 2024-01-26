В России может появиться национальная коллекция прототипов вакцин

Глава НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург предложил создать в России «национальную коллекцию» прототипов вакцин, которая, как он полагает, позволит оперативно вводить препараты в гражданский оборот. Гинцбург считает, что наличие такой базы позволит избежать многих серьезных проблем в случае наступления новой пандемии.

Пандемия COVID-19 показала, что эффективные вакцины можно создавать не десятилетиями, а за пять-шесть месяцев, считает ученый. По его мнению, для предотвращения человеческих потерь и ущерба экономике вакцину нужно вводить за один-полтора месяца.

«Для этого надо провести предварительную работу на относительно большом количестве возможных пандемических возбудителей, характеристики которых мы сейчас можем предсказать, и на основании этого создать прототипы этих вакцинных препаратов, не нарабатывая при этом больших количеств, а эти прототипы <…> хранить в одном холодильнике», – сказал он.

Опыт пандемии позволил ученым выявить признаки, которыми должен обладать возбудитель инфекционных заболеваний, способный вызывать пандемию. Имея такую информацию, можно определить микробы, от которых можно ждать «самых больших неприятностей», способных «перерасти из эпизодических случаев в катастрофические вещи», продолжил Гинцбург.

До этого о необходимости заранее готовиться к тому, чтобы дать быстрый отпор будущим пандемиям, заявляли в ВОЗ. Так, глава организации Тедрос Гебрейесус считает, что извлечение опыта из уроков, преподанных пандемией COVID-19, является приоритетной задачей в этом направлении. «Мы должны использовать все уроки, которые мы извлекли из этой [следующей] пандемии, и подготовить мир к будущему, потому что это общий глобальный интерес», – сказал он.

gxpnews