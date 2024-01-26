Крупнейший ветпроизводитель РФ продолжает экспорт в страны Евросоюза

Группа компаний (ГК) «ВИК» – один из лидеров рынка ветеринарных препаратов в России – отчиталась о росте экспорта своей продукции на 80% в 2023 году. Основными партнерами стали страны СНГ, Нидерланды и Вьетнам, говорится в пресс-релизе ГК.

Кроме того, в течение года компания получила 35 регистрационных удостоверений на свою продукцию, поставляемую в Кувейт, Вьетнам, Египет, Иорданию, Иран и на Филиппины. Уточняется, что наибольшим спросом на международном рынке пользуются стерильные инъекционные растворы, в связи с чем к внедрению готовится новая линейка инъекционных суспензий.

«Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, ГК „ВИК” продолжает работу с Евросоюзом. Было продлено разрешение на поставки в Нидерланды, начата регистрация препаратов в Болгарии – в январе получено два удостоверения, еще четыре будут готовы в ближайшее время», – рассказал начальник отдела экспортных продаж ГК «ВИК» Тигран Авакян.

С учетом вышеперечисленного ГК наметила план на 2024 год. Так, планируется повысить экспорт еще на 33%, усилить фокус на рынках Юго-Восточной Азии, Южной Америки и стран MENA, а также увеличить количество регистраций препаратов в других странах до 150.

Ранее в группе компаний рассказали, что российским ветпроизводителям потребуется всего один-два года на замещение опустевших после ухода европейских компаний ниш. «Сейчас импортеры формируют значимые запасы для преодоления 2024 года, и это хорошо. Российским производителям требуется некоторое время для завершения текущих проектов и закрытия этих ниш. С уверенностью могу сказать, что 99% ветеринарных фармацевтических препаратов за один-два года будут замещены», – говорили в ГК в августе 2023 года.

gxpnews