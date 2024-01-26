Bristol-Myers Squibb закрыла сделку по приобретению Mirati за $4,8 млрд

Американская фармкомпания Bristol-Myers Squibb (BMS) завершила сделку по приобретению Mirati Therapeutics за $4,8 млрд, о которой было объявлено несколькими месяцами ранее. Теперь Mirati является 100% дочерней компанией BMS.

Mirati специализируется на разработке лекарств для лечения онкозаболеваний. Ожидается, что приобретение Mirati укрепит и разнообразит онкологический портфель фармгиганта. В частности, в него вошел препарат Krazati (адаграсиб), предназначенный для лечения распространенного немелкоклеточного рака легкого с мутацией KRASG12C. Это наиболее распространенная мутация KRAS при этом типе рака легких, встречающаяся примерно у 14% больных аденокарциномой легких.

С 2022 года Krazati одобрен в США в 2022 году для пациентов, прежде получивших как минимум одну системную терапию. А в январе 2024 года Mirati получила от Европейской комиссии условное разрешение на продажу Krazati. Решение основано на положительных результатах второй фазы регистрационного исследования у пациентов с НМРЛ, прошедших как минимум одну системную терапию. В когорте из 116 пациентов, которые получали Krazati в дозе 600 мг, общая частота случаев ответа на лечение составила 43%.

Первоначальная договоренность о приобретении была достигнута в октябре 2023 года. Кроме того, в декабре 2023 года BMS объявила о покупке биофармацевтической Karuna Therapeutics за $14 млрд ($330 за акцию). Основной интерес BMS – находящийся в разработке препарат KarXT, предназначенный для лечения острого психоза у пациентов с шизофренией. Закрытие сделки так же должно состояться в первой половине 2024 года.

gxpnews