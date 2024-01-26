Минпромторг предлагает ввести обязательную маркировку ветеринарных ЛП с 1 октября 2024 года

Минпромторг предлагает с 1 октября 2024 года ввести обязательную маркировку лекарственных препаратов для ветеринарного применения. Соответствующий проект постановления Правительства Российской Федерации разработан Минпромторгом России и размещен на федеральном портале regulation.gov.ru.

«Минпромторг России предлагает начать с 1 октября 2024 года обязательную маркировку средствами идентификации лекарственных препаратов для ветеринарного применения. Обязательную регистрацию в информационной системе маркировки участников оборота ветпрепаратов планируется запустить с 1 сентября 2024 года», — говорится в сообщении пресс-службы Минпромторга.

С 25 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года проходит добровольный эксперимент по маркировке ветпрепаратов, в рамках которого производители, импортеры и организации оптовой и розничной торговли могут провести тестирование технологий маркировки и взаимодействия с информационной системой маркировки. Ранее сообщалось, что к эксперименту по маркировке лекарств для ветеринарного применения присоединились 16 компаний.

Эксперимент также охватил корма для животных и растительные масла. Участие в нем добровольное. Основные цели проекта – тестирование возможностей использования технологии нанесения средств идентификации на ветпрепараты, а также определение оптимальных способов маркировки.

«Важно, что около 20% производителей ветпрепаратов, а также значительное количество организаций оптового и розничного звена одновременно являются субъектами обращения уже подлежащих маркировке лекарственных препаратов, зарегистрированы в системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения и успешно осуществляют бизнес-процессы по маркировке товаров», сообщает пресс-служба ведомства.

gxpnews