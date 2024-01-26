В Совете Федерации предложили закупать по ОМС средства гигиены для пациентов

Погрузить бытовые предметы в ОМС предлагается через создание специального стандарта сервисного обслуживания пациентов (наподобие стандарта медпомощи), где была бы прописана обязательная выдача стационарному больному предметов, необходимых при нахождении в клинике, – «халатов, тапочек, зубной пасты и щетки, туалетной бумаги и т. п.». Предложение сформировано после парламентских слушаний «Актуальные вопросы защиты прав потребителей и пути их решения», прошедшего в конце 2023 года.

Данное улучшение не единственное, отправленное Минздраву. В числе прочего сенаторы предлагают «рассмотреть возможность уточнения правового статуса стандартов и клинических рекомендаций с позиций обязательности их исполнения» и «включения медизделий в стандарты и клинические рекомендации с целью повышения их доступности для пациентов».

Эти два вопроса включили после выступления президента Лиги защитников пациентов Александра Саверского. Он обратил внимание участников слушаний на противоречие насчет обязательности применения клинических рекомендаций и стандартов медпомощи. Первый документ, с одной стороны, не является нормативным актом, с другой – правоприменительная практика фактически делает документ обязательным к исполнению. Стандарты же, согласно письмам Минздрава, которые получил Саверский, не обязательны для исполнения как составляющие финансовой системы здравоохранения. Выступающий посчитал необходимым «перезагрузить понятийный аппарат стандартизации», составить единую и учитывающую правовые нюансы позицию по этому вопросу.

Список нужд клиники, на которые можно потратить средства ОМС, ограничен №326-ФЗ «Об ОМС». Правоприменительная практика показывает, что закупка предметов для создания комфорта пребывания пациентов обычно признается аудиторами ОМС нецелевой тратой – в этом случае средства требуют вернуть в бюджет ТФОМС и оплатить штраф. По логике судов и распорядителей бюджета ОМС, страховые средства можно потратить только на оказание медпомощи либо на то, без чего оказание медпомощи невозможно. Так, в 2023 году частную клинику в Чите обязали вернуть 432 тысячи рублей средств ОМС, потраченных на телевизоры, наушники, телевизионные антенны и пледы для комфорта пациентов в диализном отделении.

Время от времени различные инициаторы – это могут быть как депутаты/сенаторы, так и ассоциации или ведомства – предлагают включить в ОМС новые виды медпомощи или расходы. В программу госгарантий, однако, попадает незначительный процент предложенных услуг.

Не так давно главный врач клиники ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Зайнудин Зайнудинов предложил депутатам Госдумы пересмотреть тарифы базовой программы ОМС и включить туда консультации диетолога.