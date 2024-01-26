СМИ сообщили о жалобе «Биокада» в ФАС на бездействие замглавы Минздрава

«Биокад» подал жалобу в ФАС на бездействие замглавы Минздрава, возглавляющего комиссию по формированию перечней ЖНВЛП и высокозатратных нозологий. Компания пытается включить в них свои препараты от склероза.

«Биокад» подал жалобу в ФАС на бездействие замглавы Минздрава Сергея Глаголева. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию документа. Чиновник возглавляет комиссию министерства по формированию в том числе перечней жизненно важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и лекарственных средств для программы «14 высокозатратных нозологий» (14 ВЗН). В ФАС и Минздраве на запрос издания не ответили.

Последний раз заседание комиссии проходило в феврале 2023 года. Перечень ЖНВЛП обновлялся в июне того же года, но только за счет новых форм уже имеющихся там препаратов. Нерассмотренными остаются 32 заявки разных фармпроизводителей на включение их препаратов в перечни.

По этой причине, например, «Биокад» не может включить в перечни два препарата для лечения рассеянного склероза — «Ивлизи» на основе дивозилимаба и сампэгинтерферон бета-1а, зарегистрированные компанией еще весной 2023 года. Из-за этого производитель не может участвовать в госзакупках.

По этому поводу компания уже обращалась с открытым письмом к главе Минздрава Михаилу Мурашко, а отраслевые ассоциации в августе 2023 года просили правительство ускорить проведение заседания комиссии.

«Биокад» просит ФАС провести внеплановую проверку и в случае наличия оснований вынести предписание об устранении нарушений и привлечь Глаголева к административной ответственности. Бездействие комиссии, возглавляемой чиновником, по мнению фармпроизводителя, «создает конкурентное преимущество для других препаратов», а «Биокад» лишается возможности «вести равноправную экономическую борьбу с иностранными производителями», получать норму прибыли, позволяющую окупить инвестиции.

По словам руководителя коммерческой практики ALUMNI Partners Александра Муравина, ФАС может выдать предостережение должностному лицу, но это «инструмент мягкого понуждения» и не предполагает возбуждения антимонопольного дела. Однако несколько заседаний уже не состоялись, а предметом предостережения сможет стать только очередной перенос заседания комиссии в будущем. При этом эксперт отметил, что представители ФАС включены в состав комиссии и причины должны быть известны службе и рассматриваться как объективные.

Эксперт Всероссийского союза пациентов Алексей Федоров отметил, что даже если «Биокад» добьется заседания комиссии, заявочный период для формирования потребностей в препаратах по программе 14 ВЗН на 2024 год уже закончился. Он также добавил, что одобрение препарата комиссией может не привести к итоговому включению его в перечни.

Фото: pressfoto/Freepik

Артем Косенок

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