«Опора России» разработала правила выдачи разрешения на дистанционную торговлю ветпрепаратами

Дистанционная торговля ветпрепаратами нуждается в регламентации, считают эксперты общественных организаций. Чтобы снизить число жалоб покупателей, нужно принять правила выдачи разрешения на ее осуществление: проект направлен руководителю Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергею Данкверту от имени президента «Опоры России» Александра Калинина.

В ходе общественного совета, состоявшегося в январе, Россельхознадзор сообщил о росте числа жалоб населения при продаже ветпрепаратов через маркетплейсы, рассказала «ФВ» зампредседателя комитета «Опора России» по здравоохранению, исполнительный директор Ассоциации аптечных учреждений «СоюзФарма» Мария Литвинова.

«Мы проанализировали причины этой ситуации и обнаружили: в рамках общего постановления о дистанционной торговле Минздрав разработал порядок выдачи разрешений на эту деятельность, а Минсельхоз — нет», — сообщила она.

Инициативная группа экспертов Национальной ассоциации зооиндустрии и СРО «СоюзФарма» разработала правила выдачи разрешения на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами для ветеринарного применения дистанционным способом, осуществление такой торговли и доставки препаратов. Проект есть в распоряжении «ФВ».

Меры, перечисленные в документе, повлекут «очищение» рынка, но при этом вскроют проблемы, лежащие на поверхности, говорит Литвинова. «Число ветеринарных аптек незначительно, поэтому принятие этой нормы покажет и спад продаж ветпрепаратов на маркетплейсах, — уверена она. — Поэтому мы уже озвучивали инициативу об изменениях требований к ассортименту фарморганизаций: необходимо разрешить им открывать ветеринарные аптеки без лицензии. Это может быть реализовано путем получения разрешения у Россельхознадзора аналогично тому, как аптеки продают БАД и косметику».

Фото: Ольга Коберник

Ольга Коберник

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