Минздрав возобновит работу комиссии по определению дефицитных препаратов

Минздрав разместил проект приказа, который возобновляет порядок работы межведомственной комиссии по определению дефицитных препаратов. Документ будет действовать до 31 декабря 2024 года.

Минздрав предложил возобновить действие положения о межведомственной комиссии по определению дефектуры или риска возникновения дефектуры лекарственных препаратов на фоне санкций. Соответствующий проект приказа размещен на сайте regulation.gov.ru. Документ в случае принятия будет действовать до 31 декабря 2024 года. Прежний приказ № 339н от 19.05.2022 перестал действовать в конце 2023 года, и пока такой комиссии нет.

В проекте приказа содержатся формы заключения межведомственной комиссии об определении дефектуры и о возможности (или невозможности) выдачи разрешения на временное обращение серии препарата, имеющего зарегистрированные в России аналоги. Также документом утверждается форма заключения о возможности (или невозможности) обращения в России серии (партии) лекарственного препарата в иностранной упаковке.

Изменения в законодательство, которые позволяют правительству принять решение о ввозе в Россию препаратов в иностранной упаковке в случае их дефицита, были утверждены в марте 2022 года. Такие препараты должны иметь на упаковке самоклеящуюся этикетку с информацией о лекарстве на русском языке.

В мае того же года был утвержден порядок работы комиссии по определению дефицитных препаратов для их ввоза в иностранной упаковке. В ноябре возможность ввоза в 2023 году лекарств в иностранной упаковке была продлена вместе с другими особенностями обращения лекарств в случае их дефицита. Спустя месяц, в декабре, Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении ввоза таких лекарств до конца 2024 года, но поправки в подзаконные акты пока действуют только до конца 2023 года.

Фото: drobotdean/Freepik

Артем Косенок

Таисия Кубрина

pharmvestnik