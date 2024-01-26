Чистая прибыль J&J в чертвертом квартале выросла на 28%

В IV квартале 2023 года доходы J&J составили 21,4 млрд долл., что на 7,3% выше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Годовая выручка также показала рост на 6,5%, составив 85,2 млрд долл. Главными препаратами года стали Darzalex и Stelara.

Johnson & Johnson опубликовала финансовый отчет за IV квартал и полный 2023 год.

Согласно представленным данным, в IV квартале компания увеличила свои продажи на 7,3%, что принесло ей 21,4 млрд долл. Величина чистой прибыли на одну акцию также показала рост в последнем квартале 2023 года на 39,3%, составив 1,70 долл. Квартальная чистая прибыль J&J тоже выросла на 28% в годовом исчислении до 4,1 млрд долл.