Прокуратура намерена усилить контроль за соблюдением трудового законодательства в фармотрасли

Генеральная прокуратура назвала участников оборота лекарств, медоборудования и других социально-значимых товаров приоритетным направлением для проведения проверок трудового законодательства. Фокус в таких проверках будет направлен на отсутствие долгов по зарплате, законность оформления отношений с работниками и предотвращение несчастных случаев.

Генеральная прокуратура обновила правила и принципы проведения прокурорских проверок в сфере труда. Соответствующий проект приказа надзорного органа проходит антикоррупционную экспертизу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

По сравнению с действующим приказом надзорного ведомства № 196 от 15.03.2019 в новом документе планируется конкретизировать приоритетные сферы для проведения проверок соблюдения трудового законодательства. Одним из приоритетных направлений станут проверки организаций, производящих и реализующих социально значимые товары (услуги), медицинское оборудование, лекарственные средства, а также системообразующие предприятия.