Пик продаж антидепрессантов за 10 лет пришелся на 2023 год

Рынок антидепрессантов в аптеках в январе—ноябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года вырос в рублях на 22,7%, а в упаковках — на 18,1%, подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM. Объем рынка этих средств по итогам 11 месяцев составил 15,1 млн упаковок на сумму 10 млрд руб. — это максимальные показатели за 10 лет.
Аптечные продажи антидепрессантов составляют 95% от всего фармрынка этой группы в стоимостном выражении. «ФВ» проанализировал аптечные продажи антидепрессантов с 2014 года. В деньгах объем этих препаратов за 10 лет увеличился в шесть раз, а в упаковках — в три с лишним раза.
Как продавались антидепрессанты
Если в январе—ноябре 2014 года покупатели приобрели в аптеках 4,7 млн упаковок антидепрессантов на сумму 1,6 млрд руб., то в такой же период прошлого года аптеки уже реализовали более 15 млн упаковок на 10 млрд руб. Практически ежегодно рост продаж этой группы препаратов был двухзначным и в рублях, и в упаковках. Максимальная динамика зафиксирована за 11 месяцев 2022 года — тогда рынок вырос относительно предыдущего периода на 37% в стоимостном и на 24% в натуральном выражении.
Какие бывают антидепрессанты
Всего в аптеках в январе—ноябре 2023 года можно было приобрести 60 брендов антидепрессантов. Среди всех препаратов, представленных в аптеках, доминируют лекартсва из группы селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (EphMRA-группа 4 уровня)— это более 53% в рублях. В этой группе — 31 бренд.
Также к антидепрессантам относятся группы: прочие антидепрессанты (25% в руб.), ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина (21% в руб.), а также стабилизаторы настроения и антидепрессанты растительного происхождения, на которые приходится менее 1% стоимостного объема.
Максимальную долю на рынке антидепрессантов по итогам 11 месяцев 2023 года занимал препарат эсциталопрам (МНН) — 24,8% в аптечных продажах в группе. С МНН эсциталопрам в российских аптеках можно приобрести восемь различных брендов. «Ципралекс» среди них занимает почти половину — 47,7%. Однако его доля среди всех препаратов эсциталопрама упала за год на четыре процентных пункта с 52%.
На МНН венлафаксин зафиксировано шесть брендов. Первенство среди них у «Велаксина» от Servier — 66,3% среди всех препаратов с этим действующим веществом.
«Феварин» доминирует в МНН флувоксамин. Бренд за год уменьшил свое присутствие с 75,9% в январе—ноябре 2022 года до 68,3%. С данным МНН на рынке пять брендов. Впервые аналоги появились в 2019 году. Первой была «Рокона» производства «Рафарма», а в 2023 году на рынок вышли еще три: «Иффифлок» (компания «Сальвус»), «Зоварт» («Биосинтез»), «Флувоксамин Фармасинтез» («Фармасинтез»). С МНН дулоксетин четыре бренда российского и зарубежного производства. На действующее вещество тразодон аналогов нет — бренд «Триттико» производства Angelini единственный с таким МНН.
Некоторые антидепрессанты перестали продаваться в аптеках. К примеру, в январе—ноябре 2023 года не было реализовано ни одной упаковки бренда «Леривон» (МНН миансерин). Также с 2022 года в аптеках нет «Людиомила» (МНН мапротилин), который в 2021 году был исключен из ГРЛС.
|ТОР5 МНН антидепрессантов на аптечном рынке в январе—ноябре 2023 года
|Рейтинг
|МНН
|Доля продаж, %
|Лидирующий бренд
|Доля продаж бренда в рамках МНН, %
|Количество брендов на МНН
|Январь-ноябрь 2022
|Январь-ноябрь 2023
|Январь—ноябрь 2022
|Январь—ноябрь 2023
|1
|Эсциталопрам
|24,8
|24,8
|Ципралекс
|52,0
|47,7
|8
|2
|Венлафаксин
|10,4
|11,7
|Велаксин
|66,1
|66,3
|6
|3
|Флувоксамин
|12,2
|11,6
|Феварин
|75,9
|68,3
|5
|4
|Дулоксетин
|7,9
|8,9
|Дулоксента
|35,5
|47,3
|4
|5
|Тразодон
|7,7
|8,7
|Триттико
|100
|100
|1
|Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»
Фото: freepik.com
Вероника Догузова
pharmvestnik