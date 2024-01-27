Пик продаж антидепрессантов за 10 лет пришелся на 2023 год

Рынок антидепрессантов в аптеках в январе—ноябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года вырос в рублях на 22,7%, а в упаковках — на 18,1%, подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM. Объем рынка этих средств по итогам 11 месяцев составил 15,1 млн упаковок на сумму 10 млрд руб. — это максимальные показатели за 10 лет.

Аптечные продажи антидепрессантов составляют 95% от всего фармрынка этой группы в стоимостном выражении. «ФВ» проанализировал аптечные продажи антидепрессантов с 2014 года. В деньгах объем этих препаратов за 10 лет увеличился в шесть раз, а в упаковках — в три с лишним раза.

Как продавались антидепрессанты

Если в январе—ноябре 2014 года покупатели приобрели в аптеках 4,7 млн упаковок антидепрессантов на сумму 1,6 млрд руб., то в такой же период прошлого года аптеки уже реализовали более 15 млн упаковок на 10 млрд руб. Практически ежегодно рост продаж этой группы препаратов был двухзначным и в рублях, и в упаковках. Максимальная динамика зафиксирована за 11 месяцев 2022 года — тогда рынок вырос относительно предыдущего периода на 37% в стоимостном и на 24% в натуральном выражении.

Какие бывают антидепрессанты

Всего в аптеках в январе—ноябре 2023 года можно было приобрести 60 брендов антидепрессантов. Среди всех препаратов, представленных в аптеках, доминируют лекартсва из группы селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (EphMRA-группа 4 уровня)— это более 53% в рублях. В этой группе — 31 бренд.

Также к антидепрессантам относятся группы: прочие антидепрессанты (25% в руб.), ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина (21% в руб.), а также стабилизаторы настроения и антидепрессанты растительного происхождения, на которые приходится менее 1% стоимостного объема.

Максимальную долю на рынке антидепрессантов по итогам 11 месяцев 2023 года занимал препарат эсциталопрам (МНН) — 24,8% в аптечных продажах в группе. С МНН эсциталопрам в российских аптеках можно приобрести восемь различных брендов. «Ципралекс» среди них занимает почти половину — 47,7%. Однако его доля среди всех препаратов эсциталопрама упала за год на четыре процентных пункта с 52%.

На МНН венлафаксин зафиксировано шесть брендов. Первенство среди них у «Велаксина» от Servier — 66,3% среди всех препаратов с этим действующим веществом.

«Феварин» доминирует в МНН флувоксамин. Бренд за год уменьшил свое присутствие с 75,9% в январе—ноябре 2022 года до 68,3%. С данным МНН на рынке пять брендов. Впервые аналоги появились в 2019 году. Первой была «Рокона» производства «Рафарма», а в 2023 году на рынок вышли еще три: «Иффифлок» (компания «Сальвус»), «Зоварт» («Биосинтез»), «Флувоксамин Фармасинтез» («Фармасинтез»). С МНН дулоксетин четыре бренда российского и зарубежного производства. На действующее вещество тразодон аналогов нет — бренд «Триттико» производства Angelini единственный с таким МНН.

Некоторые антидепрессанты перестали продаваться в аптеках. К примеру, в январе—ноябре 2023 года не было реализовано ни одной упаковки бренда «Леривон» (МНН миансерин). Также с 2022 года в аптеках нет «Людиомила» (МНН мапротилин), который в 2021 году был исключен из ГРЛС.

ТОР5 МНН антидепрессантов на аптечном рынке в январе—ноябре 2023 года Рейтинг МНН Доля продаж, % Лидирующий бренд Доля продаж бренда в рамках МНН, % Количество брендов на МНН Январь-ноябрь 2022 Январь-ноябрь 2023 Январь—ноябрь 2022 Январь—ноябрь 2023 1 Эсциталопрам 24,8 24,8 Ципралекс 52,0 47,7 8 2 Венлафаксин 10,4 11,7 Велаксин 66,1 66,3 6 3 Флувоксамин 12,2 11,6 Феварин 75,9 68,3 5 4 Дулоксетин 7,9 8,9 Дулоксента 35,5 47,3 4 5 Тразодон 7,7 8,7 Триттико 100 100 1 Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

Фото: freepik.com

Вероника Догузова

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