Gilead увеличила свою долю в Arcus Biosciences до 33%

Gilead приобрела акции Arcus Biosciences на 320 млн долл. и увеличила свою долю в компании до 33%. Также в Совет директоров Arcus войдет коммерческий директор Gilead. Gilead Sciences увеличила свою долю в Arcus Biosciences до 33%, заняв три места в Совете директоров компании. Об этом говорится в пресс-релизе американского производителя лекарств. Gilead инвестировала 320 млн долл., купив акции Arcus по цене 21 долл. за штуку. Это на 37,3% выше цены, зафиксированный на момент последнего закрытия биржи. Отмечается, что в Совет директоров компании войдет коммерческий директор Gilead Джоанна Мерсье. Ранее фармпроизводитель имел 20% акций Arcus, пишет Reuters со ссылкой на данные инвестиционной компании Jefferies. В 2020 году Gilead заключила сделку с разработчиком, выплатив авансом 175 млн долл. на совместное исследование и коммерциализацию противоопухолевых препаратов из его портфеля, а также гарантировав дополнительно до 1,6 млрд долл. по мере завершения клинических испытаний, получения регуляторных разрешений и вывода новых методов лечения в продажи. Кроме того, соглашение предусматривало покупку акций Arcus на 200 млн долл. Обе компании заявили о прекращении последней фазы клинических испытаний анти-TIGIT антитела domvanalimab в комбинации с анти-PD-1 антителом zimberelimab против немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ). Вместо этого основное внимание будет уделено проведению исследования эффективности domvanalimab в качестве средства для лечения рака легких и желудочно-кишечного тракта. Испытания планируется завершить к концу этого года. Domvanalimab — первое экспериментальное моноклональное антитело, содержащее «скрытый» кристаллизующийся фрагмент иммуноглобулина (F c фрагмент). Терапевтические антитела можно разделить на две большие группы: усиливающие уничтожение клеток путем запуска иммунной системы и блокирующие или нейтрализующие тот или иной сигнальный путь. Проблема заключается в том, что при применении последних побочным эффектом может стать чрезмерная активация иммунной системы, известная также как цитокиновый шторм. Передача сигналов между антителом и иммунной системой осуществляется через F c фрагмент. «Cкрытая» форма F c фрагмента, разработанная Arcus, снижает фоновый сигнал, активирующий иммунитет. Domvanalimab связывается и блокирует TIGIT (Т-клеточный иммунорецептор с доменами Ig и ITIM). Этот белок помогает раковым клеткам избегать обнаружения иммунной системой. Препарат запускает работу иммунитета для атаки и уничтожения раковых клеток. Ранее положительные результаты в ходе фазы III клинических испытаний SKYSCRAPER-08 продемонстрировала анти-TIGIT иммунотерапия tiragolumab компании Roche. Антитело в комбинации с «Тецентриком» (атезолизумаб) и химиотерапией смогло показать статистически значимое продление сроков выживаемости без прогрессирования и общей выживаемости испытуемых по сравнению с группой, получавшей плацебо с химиотерапией.

Фото: gileadclinicaltrials.com Владимир Заболотских

