СМИ: в аптеках вдвое сократился ассортимент ЛП стоимостью до 100 рублей

За три последних года в российских аптеках в два раза (24%) сократился ассортимент лекарств стоимостью до 100 рублей за упаковку. Если в 2022 году представленность дешевых препаратов была на уровне 5700 торговых позиций, то в 2023 году она сократилась до 4600, следует из отчета DSM Group, с которым ознакомился РБК. Показатель 2020 года – 8800 торговых позиций – почти в два раза больше, чем по итогам 2023-го.

При этом представленность лекарств дороже 100 рублей, напротив, показывала стабильный рост и начала падать только в 2023 году. Лучше обстоит ситуация с еще более дорогими лекарствами, которые стоят 500-1000 рублей: их представленность в 2023 году снизилась всего на 2,8%, с 3200 до 3100 рублей. Ассортимент самых дорогих лекарств (от 1000 рублей за упаковку) сократился на 17,2%, с 3400 товарных позиций в 2022 году до 2900 в 2023-м.

По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, такая тенденция неслучайна: потребители сами переходят на более современные и, соответственно, дорогие препараты. Например, вместо активированного угля стали чаще покупать адсорбенты типа «Смекты», вместо анальгина – «Ибупрофен». Более того, фармкомпании самостоятельно снимают с производства те воспроизведенные товары, которые ранее широко использовались в медучреждениях, но теперь потеряли актуальность.

Кроме того, на сокращение ассортимента влияет нерентабельность производства воспроизведенных лекарств в связи с тем, что более трети всех наименований лекарств находится в перечне жизненно важных, стоимость которых регулирует государство. Их цены рассчитываются по специальной формуле, которая не менялась больше 10 лет, притом что себестоимость производства за это время значительно возросла, говорит Шуляк.

Тем не менее оператор системы маркировки «Честный знак» – ЦРПТ – отрицает сокращение дешевых лекарств. По данным системы, аптечный ассортимент в 2023 году увеличился на 19,8% по сравнению с предыдущим годом – до 21,4 тысячи. Представленность дешевых ЛП при этом выросла на 16,1% – до 6100.

gxpnews