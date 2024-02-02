Bayer получила новый штраф в $2,25 млрд по делу о раке из-за гербицида Roundup

Bayer проиграла очередной суд по иску о развитии рака из-за средства от сорняков Roundup (глифосат). На этот раз компанию обязали выплатить $2,25 млрд жителю Пенсильвании Джону Маккивисону, который утверждает, что применение гербицида в течение нескольких лет спровоцировало у него неходжкинскую лимфому. Об этом пишет Reuters.

Вердикт присяжных в суде общей юрисдикции Филадельфии включает $250 млн в качестве компенсации ущерба здоровью и $2 млрд в качестве штрафных санкций. «Присуждение присяжными штрафных санкций ясно дает понять, что этой многонациональной корпорации необходимы перемены сверху донизу», – говорится в совместном заявлении адвокатов истца.

Bayer не согласилась с решением суда, которое, как считают в компании, «противоречит подавляющему большинству научных данных» по поводу канцерогенности глифосата. Руководство подаст апелляцию, намереваясь добиться отмены решения суда.

В компании заметили, что несколько предыдущих решений по аналогичным искам о канцерогенности Roundup через некоторое время были пересмотрены, и штрафы по ним снижены на 90% и более.

Всего по данному вопросу против Bayer было подано около 165 тысяч исков в США. Большинство истцов, как и Маккивисон, утверждают, что продукт вызвал у них развитие лимфомы. В 2020 году компания урегулировала часть исков на сумму до $9,6 млрд. При этом более 50 тысяч исков на сегодняшний день находятся на рассмотрении.

Из последних 16 судебных процессов по делу о гербициде компания выиграла 10. При этом одно из решений в пользу компании было вынесено в декабре 2023 года, а предыдущие пять процессов завершились обвинительным заключением.

Напомним: Bayer приобрела гербицид в рамках покупки американской агрохимической компании Monsanto за $63 млрд в 2018 году. Как уверяют в компании, десятилетия применения гербицида показали, что Roundup и его активный ингредиент глифосат безопасны для человека. Это, к слову, одно из самых распространенных средств для уничтожения сорняков в США, хотя в прошлом году компания прекратила его продажу для частного использования.

gxpnews