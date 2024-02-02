Площадки «Биннофарм Групп» получили 11 сертификатов GMP в 2023 году

В течение 2023 года российская «Биннофарм Групп» получила 11 сертификатов о соответствии производства требованиям правил надлежащей производственной практики (Good Manufacturing Practice, GMP) Евразийского экономического союза. Об этом говорится на сайте фармкомпании.

Из них восемь получили цеха по производству фармсубстанций и готовых лекарственных форм, а также аналитическая, микробиологическая и фармакологическая лаборатории отдела контроля качества на производственной площадке ПАО «Синтез» в Кургане. Еще три сертификата выданы производственным площадкам в Обнинске и Зеленограде.

«Наши лекарственные препараты продаются в 13 странах мира. В настоящее время мы занимаемся вопросом выхода на рынки Китая и стран Юго-Восточной Азии. Для этого производственным площадкам необходимо соответствовать международным и локальным нормам и требованиям к производству лекарственных средств. Имеющиеся в компании сертификаты GMP ЕАЭС дают возможность зарегистрировать лекарственные средства в странах Евразийского экономического союза и СНГ», – приводятся в сообщении слова корпоративного директора по качеству ООО «Биннофарм Групп» Наалы Гривапш.

Как сообщалось ранее, до 2025 года компания намерена запустить в разработку около 100 лекарств. Добиться такого результата «Биннофарм Групп» сможет благодаря открытию R&D-центра.

gxpnews