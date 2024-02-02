Россия и Мьянма пересмотрят подходы к регистрации лекарственных препаратов

Российские фармкомпании намерены увеличить экспортные поставки лекарств в Мьянму. Но для упрощения этой задачи странам необходимо пересмотреть и «сблизить» подходы к регистрации препаратов, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

По данным Минэкономразвития, потенциальный объем фармацевтического рынка Мьянмы достигает $1 млрд. «Ускорить реализацию потенциально выгодных проектов помогут инвестиции. У наших стран есть все необходимые условия для этого», – добавил он в ходе выступления на российско-мьянманском бизнес-форуме, который прошел на ВДНХ в Москве.

Также, по словам Решетникова, привлекательным направлением для сотрудничества сторон является отрасль сельского хозяйства. В настоящее время к реализации готовится совместный проект, который предполагает производство удобрений в Мьянме.

Напомним: в 2022 году в рамках визита делегации Мьянмы на производственную площадку АО «Фармасинтез» в Иркутске была достигнута договоренность о сотрудничестве. В рамках соглашения в конце 2023 года российская компания начала поставки противоопухолевого препарата в страну.

«Республика Союз Мьянма является дружественной страной для Российской Федерации и первой страной в регионе Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, куда начались поставки препаратов „Фармасинтеза” в рамках расширения экспорта группы компаний», – говорил в декабре 2023 года исполнительный директор ГК «Фармасинтез» Никита Пуния.

gxpnews