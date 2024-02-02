Renewal увеличит объем выпуска твердых лекарственных форм на 100 млн упаковок в Новосибирске

Российская Renewal («ПФК Обновление») продолжает строительство объектов на территории своей производственной площадки на улице Станционной в Ленинском районе Новосибирска, совокупная стоимость которых составляет 3 млрд рублей. На днях компания получила от Управления архитектурно-строительной инспекции мэрии города разрешение на второй этап строительных работ. Об этом сообщает «РБК Новосибирск».

Среди строящихся объектов – цех по производству лекарств № 7, энергокорпус, склад, административное здание и гаражи. В цехе № 7 будет налажен выпуск твердых лекарственных форм: капсул, таблеток, шипучих таблеток. «Важно, что новая площадка даст возможность создать резервные производственные мощности под перспективные лекарства. Мощностной потенциал предприятия вырастет на 100 млн упаковок препаратов в год», – рассказал изданию исполнительный директор Renewal Владимир Гречкин.

Летом 2023 года Renewal запустила на площадке новую линию по производству жидких лекарственных форм – спреев, растворов для внутреннего и наружного применения. Годовой объем выпуска – 21 млн упаковок. Как пояснял тогда Гречкин, производство на новом участке организовано с обеспечением минимального воздействия окружающей среды на продукт. «Это дает возможность производства светочувствительных и термолабильных лекарственных препаратов», – отмечал он.

gxpnews