Суд взыскал со Шпигеля и других фигурантов более 8 млрд рублей

Ответчиками в деле также выступают жена Бориса Шпигеля Евгения и гендиректор пензенского ОАО «Фармация» Антон Колосков. Кроме того, в списке фигурируют пять юридических лиц фармхолдинга – ООО «Биотэк», АО «МФПДК «Биотэк», ОАО «Фармация» в Пензе, ООО «Интермедфарм» и ООО «БиоСамарФарм».

В исковом заявлении указано, что перечисленные персоналии и компании с 2015 по 2021 год являлись участниками длящегося коррупционного правонарушения. Замгенпрокурора Игорь Ткачев заявлял, что Иван Белозерцев использовал свои должностные полномочия для создания преимуществ ГК «Биотэк» на территории Пензенской области.

«А именно: оказывал общее покровительство при распределении в ее пользу бюджетных средств, лоббировал ее интересы при заключении с учреждениями здравоохранения госконтрактов на поставку товаров (услуг) медназначения, назначал на руководящие должности в Минздрав региона и его подведы «удобных» Шпигелю и компании руководителей. По информации Минздрава Пензенской области, <…> общая сумма полученных данными поставщиками по контрактам денежных средств как раз и составила 9 913 729 330 рублей 31 копейку. Эти денежные средства являются имуществом, которое получено в результате нарушения установленных законодательством о противодействии коррупции запретов и в силу пп. 8 п. 2 ст. 235 ГК РФ подлежит обращению в доход государства», – отмечалось в иске.

Во время судебного заседания ответчики настаивали на том, что доводы истца являются необоснованными, а обвинение в коррупционном доходе они отвергают. Заседание проходило в закрытом режиме, фигуранты принимали участие в процессе по видеосвязи из СИЗО в Москве. Средства, обращенные в пользу государства, взыщут с ответчиков солидарно. Ожидается, что сторона защиты обжалует решение суда.

Уголовное дело по статье о коррупции в отношении Бориса Шпигеля возбудили в марте 2021 года. Согласно версии следствия, Шпигель вместе со своей женой Евгенией и Антоном Колосковым передали Ивану Белозерцеву при помощи посредников 31 млн рублей деньгами и подарками. Деньги предназначались за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов.

В связи с этим Шпигелю предъявили обвинение по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), а Белозерцеву – по ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов), позднее обвинение по последнему эпизоду сняли. Сторона обвинения запрашивала для Шпигеля 12 лет заключения в колонии строгого режима.

Измайловский районный суд Москвы 25 января 2024 года приговорил Бориса Шпигеля к лишению свободы сроком на 11 лет в колонии строгого режима и штрафу в размере 450 млн рублей. Ивану Белозерцеву назначено 12 лет колонии строгого режима и штраф в размере 450 млн рублей. Также ему запрещено в течение 10 лет занимать должности в госорганах. Кроме того, и Шпигеля, и Белозерцева лишили государственных наград.

Евгению Шпигель и Антона Колоскова суд признал виновными по ч. 5 ст. 291 УК РФ. Супругу Бориса Шпигеля приговорили к 8 годам и 6 месяцам колонии общего режима, Колосков получил столько же лет заключения, но в колонии строгого режима. Кроме того, Евгении Шпигель суд назначил штраф в размере 150 млн рублей, Антону Колоскову – 60 млн рублей.

Также суд назначил наказание по ч. 4 ст. 291 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере) бывшим сотрудникам администрации Пензенской области Геннадию Маркову и Федору Федотову. Каждого из них приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.