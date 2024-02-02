Eli Lilly стала самой дорогой фармкомпанией в мире и обогнала по рыночной стоимости Tesla

Eli Lilly стала самой дорогой фармацевтической компанией в мире с рыночной стоимостью 595 млрд долл. благодаря своим препаратам от ожирения и диабета. Производитель лекарств обогнал Tesla, у которой с начала этого года рыночная капитализация упала на 210 млрд долл.

Рыночная капитализация Eli Lilly составила около 595 млрд долл. на момент закрытия биржи 25 января, обогнав по этому показателю Tesla. Об этом сообщает Business Insider.

Стоимость производителя электромобилей упала с начала года примерно на 210 млрд долл. 25 января его рыночная капитализация оценивалась в 581 млрд долл.

Ранее генеральный директор Tesla Илон Маск предупредил о замедлении темпов продаж в 2024 году, несмотря на снижение цен в ущерб рентабельности. Компания уделит основное внимание созданию более дешевого электромобиля следующего поколения. Выпуск автомобиля планируется начать во второй половине 2025 года. Заявление усилило опасения инвесторов на фоне жесткой конкуренции со стороны китайских производителей электрокаров и падения спроса, писал Reuters.